ذهبية ثالثة لتونس بطوكيو.. وحصاد العرب يرتفع إلى 28 ميدالية

تمكنت اللاعبة البارالمبية التونسية روعة التليلي، الأربعاء، من حصد ثاني ميدالياتها الذهبية في بارالمبياد طوكيو 2020 وذلك في رمي القرص بعدما حصدت ذهبيتها الأولي في دفع الجلة.

وبذلك رفعت التليلي رصيد العرب في البارالمبياد إلى 28 ميدالية حتى الآن.

وبعد منافسة شديدة وأداء قوي ومتميز استطاعت روعة التليلي تحطيم الرقم القياسي العالمي والرقم القياسي البارالمبي في رمي القرص وأحرزت ذهبية الألعاب البارالمبية طوكيو اليابان 2020 (+1) بعد تسجيلها رمية بلغت 37.91 متر.

وكانت التليلي (32 عاما) قد سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا، بعدما أحرزت الجمعة الماضية الميدالية الذهبية لدفع الجلة (أف 41)، برمية قدرها 10.55.

وكانت روعة قد تُوجت بذهبية المسابقة في ثلاث الدورات البارالمبية 2008 و2012 و2016.

وعقب مراسم التتويج قالت التليلي لموقع "دوت الخليج" إنها عاهدت نفسها وكل من وثقوا فيها بالذهب وأن جهدها وجهد من قاموا على رعايتها في البعثة البارالمبية التونسية لم يذهب هباء.

وأشارت إلى فرحتها بأنها كانت سببا في عزف السلام الوطني التونسي مرتين بالبارالمبياد وأن هذه لحظات تاريخية تشعرها بالفخر أم أبناء وطنها.

ووصل عدد ميداليات تونس حتى الآن إلى 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية.

وتتفوق الجزائر في مجموع الميداليات العربية، حيث حصلت على 7 ميداليات (ذهبية وفضيتان و4 برونزيات)، بينما حصلت مصر على 6 ميداليات (4 فضيات وبرونزيتان).

فيما أحرزت الأردن 3 ذهبيات وبرونزية، حصلت الإمارات على برونزية والكويت حصدت فضية، بينما العراق حصدت فضية وبرونزية.