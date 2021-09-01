وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصادرها الرسمية، إن شركة الخطوط الجوية الكويتية تقدمت بطلب تشغيل رحلات إلى جمهورية مصر العربية، بواقع رحلتين فى اليوم إلى مطار القاهرة الدولى، و3 رحلات أسبوعيا إلى مطار برج العرب فى مدينة الأسكندرية.
وأضافت أن شركة طيران الجزيرة تقدمت بطلب تشغيل الرحلات إلى مطار القاهرة بواقع رحلتين فى اليوم، كما تقدمت الشركة ذاتها بطلب تشغيل الرحلات إلى الهند بواقع رحلة فى اليوم، وسيلان بواقع رحلة كل أسبوع.
وأوضحت أن إدارة النقل الجوى فى الإدارة العامة لـ الطيران المدنى فى الكويت ستقوم بمخاطبة سلطات الطيران المدنى فى الدول الخمس "مصر - الهند - بنجلاديش - باكستان – سيلان" اليوم، لبدء عمليات تشغيل الرحلات التجارية، وبناء عليه، سيتم لاحقا استقبال إفادة الطيران المدنى من تلك الدول وتسلم طلبات التشغيل من الشركات الوطنية التابعة لها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الفترة بين أسبوع و10 أيام من الآن، لبدء عملية تشغيل الرحلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسائل إعلام كويتية : قرار جديد بشأن استئناف الطيران مع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.