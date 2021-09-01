وسائل إعلام كويتية : قرار جديد بشأن استئناف الطيران مع مصر

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للطيران المدنى تسلمت أمس الثلاثاء، طلبات التشغيل المعدلة من شركات الطيران الوطنية "الكويتية، والجزيرة" تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات التجارية إلى "مصر والهند وعدد من الدول الآسيوية"، والتى وافق على تشغليها مجلس الوزراء مؤخرا.





وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصادرها الرسمية، إن شركة الخطوط الجوية الكويتية تقدمت بطلب تشغيل رحلات إلى جمهورية مصر العربية، بواقع رحلتين فى اليوم إلى مطار القاهرة الدولى، و3 رحلات أسبوعيا إلى مطار برج العرب فى مدينة الأسكندرية.

وأضافت أن شركة طيران الجزيرة تقدمت بطلب تشغيل الرحلات إلى مطار القاهرة بواقع رحلتين فى اليوم، كما تقدمت الشركة ذاتها بطلب تشغيل الرحلات إلى الهند بواقع رحلة فى اليوم، وسيلان بواقع رحلة كل أسبوع.

وأوضحت أن إدارة النقل الجوى فى الإدارة العامة لـ الطيران المدنى فى الكويت ستقوم بمخاطبة سلطات الطيران المدنى فى الدول الخمس "مصر - الهند - بنجلاديش - باكستان – سيلان" اليوم، لبدء عمليات تشغيل الرحلات التجارية، وبناء عليه، سيتم لاحقا استقبال إفادة الطيران المدنى من تلك الدول وتسلم طلبات التشغيل من الشركات الوطنية التابعة لها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الفترة بين أسبوع و10 أيام من الآن، لبدء عملية تشغيل الرحلات.