سقوط مروحية للجيش الأميركي.. وغموض بشأن مصير طاقمها

أعلن أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية، الثلاثاء، أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وأضاف الأسطول على تويتر "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في. إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس". ومضى يقول: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".

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