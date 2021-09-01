الصحة العالمية تصدر بيانا عاجلا بشأن متحور «مو» لـ كورونا فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا اسمها "مو" رصدت للمرة الأولى فى كولومبيا، خلال شهر يناير الماضى.





وقالت المنظمة، فى نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطوّر الجائحة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس 24"، إن النسخة المتحورة بى.1.621 بحسب تسميتها العلمية، تم تصنيفها فى الوقت الراهن "متحوّرة يجب مراقبتها".

وأضافت أن لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوى على خطر "هروب مناعى" مقاومة لـ اللقاحات، الأمر الذى يجعل من الضرورى إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل.

متحور مو الجديد

ولفتت الصحة العالمية إلى أن جميع الفيروسات، بما فى ذلك سارس-كوف-2 المسبّب لمرض كورونا تتحور مع مرور الوقت.

للمزيد.. اضغط هنا

وتابعت: "وإذا كان للغالبية العظمى من الطفرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، إلا أن بعض هذه الطفرات يمكن أن يؤثر على خصائص الفيروس كأن يزيد على سبيل المثال من سهولة انتشاره أو من مدى شدة المرض الذى يسبّبه أو من مدى مقاومته لـ اللقاحات أو الأدوية أو أدوات التشخيص أو غيرها من التدابير الاجتماعية والصحّية العامة".