بريطانيا تحت وطأة كورونا .. 32.181 إصابة جديدة .. و50 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت بيانات وزرة الصحة البريطانية، إلى أن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى بريطانيا، بلغ 6 ملايين و789 ألفًا و581 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 132 ألفًا و535 حالة منذ بدء الجائحة.
أكدت الوزارة، أن 19 ألفًا و643 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لـ كورونا، ليصل المجموع إلى 48 مليونًا و48 ألفًا و9 أشخاص، بما يعادل 88.4% من البالغين فى المملكة المتحدة.
وأوضحت الصحة البريطانية، أن 66 ألفًا و648 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، ما يعنى أن 42 مليونًا و790 الفًا و585 تم تلقيحهم بالكامل، بواقع 78.7% من السكان البالغين.
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