إغلاق موقع سوق دوت كوم و إطلاق موقع أمازون الجديد بالشرق الأوسط بشكل رسمي

إغلاق موقع سوق دوت كوم علي مستوي الشرق الأوسط وجاء هذا القرار من شركة أمازون العالمية . ذلك بتصريحها عن فتح سوق سوق إلكترونية جديد بديلاً عنه . وجاء قرار غلق موقع سوق دوت كوم هذا السوق التي اشترته أمازون منذ عامين . الذي كانت قيمته 580 مليار دولار منذ عام 2017 . كذلك ما يرجع لسبب الغلق و إطلاق موقع أمازون الجديد بسبب أن أمازون ستجمع السوقين ببعضهما . ذلك ليتم بدء تجارة التجزئة . علي مستوي الشرق الأوسط . كما قالت أمازون أن موقع souq.com egypt سيتم ضمه بشكل كامل لكن بدون الاسم المتداول . ومن بداية غداً في الصباح سيتم التعامل علي أمازون بدلاً من سوق.كوم ببداية التداول علي 30 مليون منتج من المنتجات المختلفة .

إغلاق موقع سوق دوت كوم وما تم توضيحه من أمازون بخصوص ذلك الشأن

جاءت التصريحات المصاحبة لقرار غلق موقع سوق دوت كوم قامت أمازون بتوضيح . أنه كان يتم الترتيب لذلك منذ فترة وكانت أمازون تنتظر بعض الترتيبات الخاصة بشأن دخول السوق للشرق الأوسط . كما ذكرت أنه سيتاح لكافة العملاء التسوق علي أمازون باللغة العربية . كذلك يتم إطلاق تطبيق خاص بالتسوق علي أمازون مثلما كان يحدث مع سوق دوت كوم . ذلك بجانب التوضيح بأن بوابة سوق دوت كوم أصبح جزءاً من بوابة أمازون الإلكترونية الجديدة . ستكون متاحة لكافة منطقة الشرق الأوسط . دون المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .

بعض المعلومات عن إطلاق موقع أمازون الجديد

بعد صدور القرار الخاص في إغلاق موقع سوق دوت كوم . تأتي المنصة الجديدة التي تم إطلاقها من أمازون في الوقت الذي شهدت فيه شركة أمازون العالمية . ذلك التباطؤ الشهير في المبيعات الخاصة بها علي مستوي العالم . ذلك النمو المحقق في نسبة مبيعاتها لم يتخطى ألا نسبة 9% فقط . لذلك قررت غلق موقع سوق دوت كوم ليتم ضمه إلي أمازون ذلك لعدم القدرة علي التوسع في المنصات الإلكترونية . يرجع ذلك إلي الإحصائية المشار إليها في نسبة مبيعات أمازون . كذلك من المتوقع بعد ذلك القرار بأن غلق موقع souq.com egypt وبداية أمازون بالمنطقة . سيعطي نظرة متكاملة في رؤية أمازون في مبيعاتها المقدرة علي مستوي الشرق الأوسط . وفقاً لما هو متوقع أن تشهد نسبة مبيعات عالية .

إغلاق موقع سوق دوت كوم التوضيح من أمازون لماذا تم اتخاذ ذلك القرار . فأن غلق موقع سوق دوت كوم تم التوضيح للأمر الذي يرجع إلي تراجع نمو المبيعات في شركة أمازون . لذلك قررت أن تغلق موقع souq.com egypt الذي كان جزءاً منها والذي اشترته بالمبلغ المشار أليه منذ 2017 . واكتفت أمازون بأن يكون سوقها هو البديل في الشرق الأوسط .