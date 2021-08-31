منصة مدرستي تسجيل الدخول العام الدراسي الجديد 1443 ؛ تشمل منصة مدرستي التعليمية الكثير من البرامج التي يستخدمها الطالب والمعلم لتحقيق كل ما يخص التطبيق الإلكتروني الخاص بنظام التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية وتحتوي منصة مدرستي على العديد من الأدوات التي تخص الطالب ومنها مواعيد الحصص الدراسية اليومية والأسبوعية وكل ما يتعلق بالجدول الدراسي ويشجع الطالب أيضاً على حل جميع الواجبات والاختبارات التي يقدمها المعلم من خلال هذه المنصة، وسوف نعرض لكم اليوم في هذا المقال الطريقة الصحيحة لتسجيل الدخول علي منصة مدرستي بالخطوات.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

تعتبر منصة مدرسي من اكبر واهم المنصات التعليمية التي قامت المملكة العربية السُّعُودية بإنشائها خلال الفترة الماضية والحرص علي أن تكون شاملة كل ما يتعلق بالحركة التعليمية؛ كما تسعي وزارة التعليم في المملكة علي وضع تحديثات في منصة مدرستي طوال الوقت وإضافة كل ما يمكن أن يعمل علي إفادة الطالب؛ ويوجد طريقة محددة يمكن من خلالها أن يدخل الطالب علي منصة مدرستي ويقوم بتسجيل الدخول؛ حيث من الممكن أن يقوم جميع الطلبة والطالبات والمعلمين في جميع مراحل التعليم المختلفة (ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، جامعي الدخول علي المنصة الرئيسية الخاصة بمدرستي مباشر من خلال حساب مايكروسوفت تميز 365 Microsoft وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم برفع تطبيق توكلنا على من على الجوال الأندرويد أو الايفون.

يتم الدخول على أيقونة بياناتي واختيار تبويب منصة مدرستي التعليمية والضغط عليها.

إدخال اسم الطالب أو المعلم رباعي.

اختيار كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالتسجيل من خلال حساب مايكروسوفت.

اختيار رابط (منصة مدرستي الرسمي) والضغط عليه

النقر على أيقونة تسجيل الدخول

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

إدخال اسم المستخدم الخاص بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة التالي.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب.

الضغط على أيقونة دخول أو login

وبذلك يكون قد تم تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت بنجاح.

كيفية إنشاء حساب مايكروسوفت

يوجد من يبحث أيضاً عن الطريقة التي يمكن عن طريقها إنشاء حساب في ميكروسوفت لكي يقوموا من خلاله بتسجيل الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية؛ لذلك سوف نقوم بتوضيح ذلك من خلال السطور التالية وعرض كافة الخطوات التي يجب اتباعها وتتمثل في الآتي:

أولاً الدخول إلى البوابة الرئيسية الخاصة بمنصة توكلنا.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بمستخدم الخدمة ورَقَم الجوال الخاص به.

بعد ذلك القيام بتسجيل رَقَم الإقامة الخاصة بالشخص.

ومن ثم تسجيل كلمة المرور.

بعدها يتم الضغط على كلمة التالي.

ويتم إجراء التحقق لكي يتمكن المواطن من تسجيل الدخول بكل دقه وسهولة.

الخطوة التالية هي الدخول على (خِدْمَات تعليمية).

اختيار الخانة المخصصة لبيانات مدرستي.

الضغط على أيقونة إرسال من خلال رسالة SMS.

بعد إتمام كافة هذه الخطوات يكون الطالب أو المعلم قادراً علي التسجيل في منصة مدرستي باستخدام حساب مايكروسوفت Microsoft ، وبذلك نكون قد قمنا بنقل جميع المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول علي منصة مدرستي لكل طالب أو معلم أو ولي أمر يريد التسجيل في هذه المنصة الإلكترونية بكل سهولة وذلك من خلال موقع ثقفني.