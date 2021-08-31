البنتاجون ينفى صحة المعلومات عن ترك الكلاب فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كتب المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى على "تويتر": "لتصحيح التقارير الخاطئة، نؤكد أن الجيش الأمريكى لم يترك أى كلاب فى أقفاص بمطار حامد كرزاى الدولى، بما فى ذلك الكلاب العاملة مع العسكريين التى تم ذكرها".

وأضاف أن "الصور المتداولة على الانترنت تظهر فيها الكلاب تحت رعاية منظمة كابول لإنقاذ الحيوانات الصغيرة، وليس الكلاب التى تحت رعايتنا".

وكانت منظمة American Humane لحماية الحيوانات ومنظمات غير حكومية أخرى قد نشرت صورا لكلاب، وقالت إن الجيش الأمريكى لم ينقلها من كابول أثناء الانسحاب.