جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجانا نايل سات والأقمار.. أون تايم سبورت الجديدة

نتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، والعديد من الأقمار الصناعية الأخرى، حيث كشفت بعض القنوات المجانية التي تذيع مباراة مصر اليوم مجانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 عن نفسها وعن تردداتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وأهمها القنوات التي تبث عبر القمر نايل سات استرا هوت بيرد، ونعلم جيداً أن هناك الكثير من الجماهير المصرية والعربية تود الإطلاع على تلك القنوات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجانا

قبل أن نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا اليوم مجانا ، هناك خبر مُفرح جداً لجميع الجماهير المصرية والعربية حيث أكد الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسام صالح، أن جميع مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 سيتم نقلها بشكل مجاني عبر قنوات أون تايم سبورت.

وستنطلق مباراة مصر وانجولا يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر سبتمبر 2021 على ملعب الدفاع الجوي. وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وليبيا، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة السعودية والأردن والمغرب، وتنطلق مباراة مصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا اليوم مجانا

في ذات السياق كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 ، سيتم نقلها وإذاعتها بشكل مجاني عبر قناتها على يوتيوب، موضحة أن كافة الجماهير حول العالم يُمكنها متابعة مجريات جميع المباريات في التصفيات من خلال القناة الرسمية على يوتيوب.

كما أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية قرار هام ومفرج لجميع الجماهير المصرية بالأخص حيث قامت نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وانجولا مجانا على نايل سات. وذلك عبر التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت. 11861 معدل الترميز 27500. ويشهد محرك البحث الشهير جوجل عمليات بحث مكثفه منذ ساعات قليلة بحثاً عن القنوات المجانية التي تذيع ماتش مصر اليوم مجانا على نايل سات والأقمار.