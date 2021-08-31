حساب المواطن تضمن العديد من تعديل الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل المستفيد من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين، وهذا لكي يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بمقدار متغير، حيث أن لا يتجاوز الحصول على الدعم المادي، حيث أن يمكن الاستيفاء لشروط الأهلية من برنامج حساب المواطن، حيث أن برنامج حساب المواطن يقوم بمجموعة من الإجراءات لكي يتم ضمان وصول الدعم المادي المخصص لمستحقيه.

يجب على المستفيد أن يكون إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. يجب على المستفيد أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية. ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب على المتقدم أن يكون حاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن يقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. يجب على المستفيد أن لا يتواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

شروط أهلية حساب المواطن :

ومن الجدير بالذكر أن يجب على المستفيد أن يكون توافق كافة البيانات المطلوبة المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة بتنظيم عمل الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي المخصص،ولذلك أكد برنامج حساب المواطن عن استقبال أي طلبات جديدة الاعتراض على مبالغ الاستحقاق المادي الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من حساب المواطن، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.

بالإضافة إلى ذلك أن حساب المواطن أوضح عن إجمالي الإيداعات منذ بداية انطلاقته مبلغ قد بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم جميعاََ، ولذلك قد يكون بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات الماضية أكثر من 833 مليون ريال سعودي مخصص.

يجب على المستفيد إرسال رسالة لأصحاب الحسابات للتيقن من ملكيتهم للحساب. يجب المطالبة بتحديث البيانات بشكل دوري وتفعيل لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي.

إجراءات الضمان لوصول الدعم المادي المستحق: