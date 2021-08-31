خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1443 وطريقة إَضافة الطالب في الفصول الدراسية

التسجيل في منصة مدرستي 1443 هو من أكثر ما يبحث عنه علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية وأيضاً أولياء الامور وذلك لأن يقومون بالتسجيل في تلك المنصة من اجل حضور الحصص الدراسية من خلال تلك المنصة وخاصة من بعد ما قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد هذه المنصة كوسيلة للتعليم في المملكة بدلاً من الدراسة في المدارس.

التسجيل في منصة مدرستي 1443

منصة مدرستي هي واحدة من ضمن المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث أن هذه المنصة قد تم إنشائها من اجل ان يتم من خلالها القيام باستمرار مراحل التعليم المختلفة في المملكة وخاصة بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عن توقف الدراسة في المدارس وخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر بأن هذه المنصة عبارة عن واقع افتراضي للمدرسة علي شبكة الأنترنت.

طريقة إضافة الطالب في الفصول الدراسية

يمكن أن يقوم المعلم بإضافة الطلاب في الفصول الدراسة من اجل حضور الحصص حيث أن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

الذهاب إلي موقع منصة مدرستي علي شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.

كتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الفصول الدراسية.

تقوم باختيار الطلاب الذي ترغب في اضافتهم للفصل.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر إنشاء الفصول الدراسية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

لابد من أن يكون لدي الطالب حساب في منصة مدرستي من اجل أن يقوم بالدخول للمنصة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة ويتم التسجيل عبر القيام بالأتي: