جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء فى البيان الختامى الصادر عن اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى على مستوى وزراء الخارجية يوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبى وأعضاءه سيعملون معا من أجل تجنب تدفق المهاجرين غير القابل للسيطرة مثل تلك التى واجهها الاتحاد فى وقت سابق".
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى سيزيد من دعم الدول المتاخمة لأفغانستان من أجل مساعدة جميع المحتاجين دون مغادرتهم للمنطقة.
وأكد البيان أن إجلاء المواطنين من أفغانستان سيكون على شكل عمليات دقيقة فى وقت لاحق.
ويأتى ذلك بعد إتمام انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مساء الاثنين 30 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.