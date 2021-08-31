الاتحاد الأوروبى: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء فى البيان الختامى الصادر عن اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى على مستوى وزراء الخارجية يوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبى وأعضاءه سيعملون معا من أجل تجنب تدفق المهاجرين غير القابل للسيطرة مثل تلك التى واجهها الاتحاد فى وقت سابق".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى سيزيد من دعم الدول المتاخمة لأفغانستان من أجل مساعدة جميع المحتاجين دون مغادرتهم للمنطقة.

وأكد البيان أن إجلاء المواطنين من أفغانستان سيكون على شكل عمليات دقيقة فى وقت لاحق.

ويأتى ذلك بعد إتمام انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مساء الاثنين 30 أغسطس.