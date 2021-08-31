البنك الدولى يبدى استعداده لدعم مسار الإصلاح الاقتصادى فى تونس

جدة - نرمين السيد - أعرب نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، عن استعداد البنك الدولى، تقديم الدعم لتونس فى مسار الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز صمود اقتصادها.





جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى. وذكر بيان أصدره البنك المركزى التونسى، اليوم، أن الاجتماع ركز، بشكل خاص، على الوضع الاقتصادى لتونس وكذلك آفاق التعاون الفنى بين البنك الدولى والبنك المركزى التونسى.

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