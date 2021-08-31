نحو 35 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الثلاثاء

دوت الخليج :- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3941418 مسجلا بزيادة قدرها 9748 عن يوم الإثنين.
ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأحد، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3462502 بزيادة مقدارها 11778 جرعة.
كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2943577 بزيادة مقدارها 22743 جرعة.
وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 34521 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6406079 جرعة أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.
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