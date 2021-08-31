قرض شخصي للنساء والأرامل والمطلقات بقيمة 50 ألف ريال سعودي بدون فوائد ولا ضمان

تمويل شخصي فوري مقدم للنساء والمطلقات والأرامل داخل المملكة العربية السعودية، فقد يهتم العديد من النساء بالتمويلات الشخصية التي تناسب راتبهم الشخصي حتي لا يعانون عند دفع الأقساط المتبقية، حيث يقدم بنك الراجحي تمويل مخصص للنساء فقط بدون فوائد ولا رسوم إدارية ويصل قيمة التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي يكون لبعض عروض التمويل السريع وبهامش ربح تنافسي، بالإضافة انه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المنتجات التمويلية لدية، حيث يوفر بنك الراجحي عدة حلول لمساندة تلك الفئات لدعمهم بالمال من أجل تلبية احتياجهم الخاصة بشكل افضل، لذلك نقدم لكم التقديم علي تمويل شخصي من بنك الراجحي بدون الحاجة الذهاب إلي الفرع داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي للنساء من بنك الراجحي السعودي

يوفر بنك الراجحي العديد من التمويلات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنين السعوديين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يعمل التمويل الشخصي علي تحقيق الأمور التي تتعلق بالمواطنين التي يحتاجون إليها وبتسديد الأقساط في وقت مريح، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل الشخصي ويشمل سرعة أتمام الإجراءات لكي يتم صرف التمويل:

القرض متاح للنساء السعوديين والمقيمين فقط.

يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص عن 2000 ريال سعودي للحصول علي التمويل.

ألا تقل مدة خدمة العمل عن شهر واحد فقط والمقيمين ثلاثة اشهر.

يجب أن لا يتجاوز عمر السيدة المقدمة للتمويل عن 60 عاما.

تقديم خطاب من جهة العمل يذكر به الراتب الشهري وتاريخ بدا في العمل.

يقدم مصرف الراجحي تمويل مخصص للنساء يصل 50 ألف ريال سعودي وفترة السداد تصل إلي 5 سنوات.

التقديم علي التمويل الشخصي للنساء من بنك الراجحي السعودي

يوفر بنك الراجحي تمويل شخصي للنساء والرجال والمقيمين والموظفين داخل المملكة العربية السعودية، وكان بنك الراجحي أوضح من خلال موقعة الرسمي الالكتروني تقديم التمويل الشخصي مباشر عبر شبكة الأنترنت، قم الدخول علي الموقع وقم بتعبئة البيانات الذي يطلبها منك مثل البطاقة الهوية أو الإقامة، وسيتم أشعار المتقدم بالمبلغ الذي يحصل عليه من خلال التطبيق ويمكن الاتصال بخدمة للاستفسار عن طريق الرقم من داخل السعودية 8001244455.