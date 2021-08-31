مع سماعات AirPods Pro.. كيفية شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط من stc

تُوفر شركة اتصالات السعودية عبر تطبيقها mystc خدمة شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط مع برنامج تقسيط 200 وبدون دفعة أولى، فيما يحصل العميل على سماعات AirPods Pro ليستمتع بالهاتف على أفضل وجه ممكن، فيما تأتي هذه الخدمة للتيسير على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في امتلاك هاتف ذكي حديث وسريع ويشمل على مميزات عديدة تختلف على الأجهزة الذكية من إنتاج الشركات المنافسة.شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط عبر تطبيق mystc
ويمكن شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط عبر تطبيق mystc بعد الاطلاع على برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، والتي يوضحها الجدول التالي:
|برامج الأقساط
|مبلغ الدفعة الشهرية
|مدة العقد
|برنامج 25
|28.75ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 50
|57.50ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 75
|86.25ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 100
|115 ريالا
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 125
|143.75ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 150
|172.50ريال
|12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقات مفوتر 3 ومفوتر 4 فقط.
|برنامج 200
|230 ريالا
|12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقات مفوتر 4 فقط.
|برنامج 250
|287.50 ريال
|12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقة مفوتر4 المؤهلين.
وشراء جوال آيفون 12 برو بالتقسيط من stc يخضع إلى عدد من الشروط التي وضعتها الشركة، وهي كالتالي:
- يحق لعملاء باقة مفوتر 5 الحصول على الهاتف بنظام دعم الباقة.
- في حال أراد عميل باقة مفوتر 5 تخفيض باقته إلى باقة أقل، يجب عليه إلغاء عقد الجهاز أولًا ودفع كامل المبالغ المالية المترتبة على الإلغاء بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
- عند رغبة العميل إلغاء عقد الجهاز مع باقة مفوتر 5، يلتزم بدفع المبالغ المالية المتبقية على الجهاز.
- برنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية مخصص للعملاء الذين بلغ مجموع سداد فواتيرهم خلال السنة المالية السابقة لطلب الجهاز 7800 ريال وأكثر والمشتركين في باقات المفوتر الجديدة مفوتر 2، مفوتر 3، مفوتر 4 فقط ولا يشمل عملاء باقة مفوتر 5 و مفوتر بيسك.
- يحتسب مجموع مبالغ دفعات الفواتير لجميع أرقام الجوال المسجلة تحت هوية العميل خلال السنه المالية السابقة لطلبه الحصول على الجهاز عن طريق برنامج الدفعات الشهرية للأجهزة الذكية.
- وفي حال أراد العميل إلغاء عقد برنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، عليه دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع ضريبة القيمة المضافة المستحقة.
- وفي حال جرى استيفاء مبلغ الجهاز كاملا قبل انتهاء مدة العقد، لا يجري احتساب مبالغ الأقساط المتبقية، فقيمتها تساوي صفر.
- بإمكان عملاء باقة مفوتر 4 اختيار أي برنامج لدفعات الأجهزة الذكية على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا.
- وبإمكان عملاء باقة مفوتر 3 اختيار أحد برامج الدفعات 25 أو 50 أو 75 أو 100 أو 125 أو 150 فقط على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا.
- في حال رغبة عملاء باقة مفوتر 3 الاشتراك في برنامج 200 أو برنامج 250 فلا بُد من ترقية الباقة إلى مفوتر 4.
- أمّا في حال اختلاف قيمة الجهاز عن إجمالي مبلغ الشريحة المختارة، فأنه يجري استيفاء مبلغ الجهاز من العميل فقط.
- وبإمكان العميل المشترك ببرنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية ترقية باقته المفوترة خلال مدة عقد البرنامج إلى باقة أعلى، كما يمكنه طلب العودة لنفس الباقة بعد الترقية.
- كما أنه بإمكان عملاء باقة مفوتر 2 اختيار أحد برامج الدفعات 25 أو 50 أو 75 أو 100 فقط على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا.
- في حال رغبة عملاء باقة مفوتر 2 الاشتراك في برنامج 125 أو برنامج 150 فلا بُد من ترقية الباقة إلى مفوتر 3، أو في حال الرغبة بالاشتراك في برنامج 200 أو برنامج 250 فلا بُد من ترقية الباقة إلى مفوتر 4.
الوسوم
تُوفر شركة اتصالات السعودية عبر تطبيقها mystc خدمة شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط مع برنامج تقسيط 200 وبدون دفعة أولى، فيما يحصل العميل على سماعات AirPods Pro ليستمتع بالهاتف على أفضل وجه ممكن، فيما تأتي هذه الخدمة للتيسير على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في امتلاك هاتف ذكي حديث وسريع ويشمل على مميزات عديدة تختلف على الأجهزة الذكية من إنتاج الشركات المنافسة.شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط عبر تطبيق mystc
ويمكن شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط عبر تطبيق mystc بعد الاطلاع على برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، والتي يوضحها الجدول التالي:
|برامج الأقساط
|مبلغ الدفعة الشهرية
|مدة العقد
|برنامج 25
|28.75ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 50
|57.50ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 75
|86.25ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 100
|115 ريالا
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 125
|143.75ريال
|12, 18, 24 شهرًا
|برنامج 150
|172.50ريال
|12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقات مفوتر 3 ومفوتر 4 فقط.
|برنامج 200
|230 ريالا
|12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقات مفوتر 4 فقط.
|برنامج 250
|287.50 ريال
|12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقة مفوتر4 المؤهلين.
وشراء جوال آيفون 12 برو بالتقسيط من stc يخضع إلى عدد من الشروط التي وضعتها الشركة، وهي كالتالي:
- يحق لعملاء باقة مفوتر 5 الحصول على الهاتف بنظام دعم الباقة.
- في حال أراد عميل باقة مفوتر 5 تخفيض باقته إلى باقة أقل، يجب عليه إلغاء عقد الجهاز أولًا ودفع كامل المبالغ المالية المترتبة على الإلغاء بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
- عند رغبة العميل إلغاء عقد الجهاز مع باقة مفوتر 5، يلتزم بدفع المبالغ المالية المتبقية على الجهاز.
- برنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية مخصص للعملاء الذين بلغ مجموع سداد فواتيرهم خلال السنة المالية السابقة لطلب الجهاز 7800 ريال وأكثر والمشتركين في باقات المفوتر الجديدة مفوتر 2، مفوتر 3، مفوتر 4 فقط ولا يشمل عملاء باقة مفوتر 5 و مفوتر بيسك.
- يحتسب مجموع مبالغ دفعات الفواتير لجميع أرقام الجوال المسجلة تحت هوية العميل خلال السنه المالية السابقة لطلبه الحصول على الجهاز عن طريق برنامج الدفعات الشهرية للأجهزة الذكية.
- وفي حال أراد العميل إلغاء عقد برنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، عليه دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع ضريبة القيمة المضافة المستحقة.
- وفي حال جرى استيفاء مبلغ الجهاز كاملا قبل انتهاء مدة العقد، لا يجري احتساب مبالغ الأقساط المتبقية، فقيمتها تساوي صفر.
- بإمكان عملاء باقة مفوتر 4 اختيار أي برنامج لدفعات الأجهزة الذكية على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا.
- وبإمكان عملاء باقة مفوتر 3 اختيار أحد برامج الدفعات 25 أو 50 أو 75 أو 100 أو 125 أو 150 فقط على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا.
- في حال رغبة عملاء باقة مفوتر 3 الاشتراك في برنامج 200 أو برنامج 250 فلا بُد من ترقية الباقة إلى مفوتر 4.
- أمّا في حال اختلاف قيمة الجهاز عن إجمالي مبلغ الشريحة المختارة، فأنه يجري استيفاء مبلغ الجهاز من العميل فقط.
- وبإمكان العميل المشترك ببرنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية ترقية باقته المفوترة خلال مدة عقد البرنامج إلى باقة أعلى، كما يمكنه طلب العودة لنفس الباقة بعد الترقية.
- كما أنه بإمكان عملاء باقة مفوتر 2 اختيار أحد برامج الدفعات 25 أو 50 أو 75 أو 100 فقط على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا.
- في حال رغبة عملاء باقة مفوتر 2 الاشتراك في برنامج 125 أو برنامج 150 فلا بُد من ترقية الباقة إلى مفوتر 3، أو في حال الرغبة بالاشتراك في برنامج 200 أو برنامج 250 فلا بُد من ترقية الباقة إلى مفوتر 4.
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