بايدن يوجه رسالة إلى أفراد الكوماندوز الذين عملوا فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيوجه رسالة إلى أفراد الكوماندوز، الذين شاركوا فى تأمين مطار كابول قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.





وكتبت ساكى، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سيوجه بايدن رسالة شكر إلى أفراد الكوماندوز والخدمات السرية، الذين نفذوا مهمة خطيرة فى أفغانستان، لتأمين إجلاء أكثر من 124 ألف شخص من مطار كابول".

وتابعت بحسب "روسيا اليوم": "سيوجه بايدن، رسالة شكر للجنود الذين ساهموا فى دعم جهود أفراد الكوماندوز الأمريكيين فى مطار كابول".

ونوهت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن بايدن، سيتناول القرارات الصعبة، التى اتخذها خلال الشهور الماضية تمهيدا لاستكمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء الحرب التى استمرت على مدى 20 عاما.

ولفتت جين ساكى، إلى أن بايدن سيوضح نهج السياسة الخارجية الذى ستتبه الولايات المتحدة الأمريكية فى المستقبل، مؤكدا أنه سيركز على حماية المصالح الأمريكية والحفاظ على أمن مواطنيها.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الاثنين 30 أغسطس، انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان، منهيا الحرب الأفغانية التى بدأتها بلاده عام 2001.

ورغم أن تلك الحرب بدأت للإطاحة بحكم حركة طالبان (المحظورة فى روسيا)، إلا أنها انتهت بسيطرة الحركة على الحكم فى الـ 15 من أغسطس الجارى، وتسلمها مطار كابول من القوات الأمريكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وعلقت حركة "طالبان" على انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من مطار كابول بعبارة "أفغانستان نالت استقلالها الكامل".