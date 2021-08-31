بلينكن يشيد بالعمل الاستثنائى والشجاع للسفارة الأمريكية فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أنا واثق من أن مهاراتهم وتفانيهم سيستمر فى الارتقاء بعملنا القنصلى ودبلوماسيتنا مع بدء فصل جديد".
كانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أنها علقت وجودها الدبلوماسى فى كابول، وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الأمريكية فى أفغانستان.
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