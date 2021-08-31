الدفاع الفرنسية: لا يزال عشرات الفرنسيين موجودين فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية إيرفيه جرانجانـ إنه لا يزال هناك بضع عشرات من الفرنسيين فى أفغانستان، من بينهم أشخاص كانوا يرغبون فى الإجلاء عن البلاد، لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بأخر رحلة إجلاء فرنسية التى غادرت كابول الجمعة الماضية.





وقال جرانجان، فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء، "نبذل جميع الجهود للسماح لمن تخلفوا عن ركب المغادرين بالحصول على إجلاء آمن ومنظم، مضيفا أن هذا هو الهدف من المحادثات الجارية فى إطار الأمم المتحدة مع طالبان". وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن فرنسا أيضا من إجلاء بعض الموظفين الأفغان السابقين الذين عملوا مع الجيش الفرنسى والذين طلبوا الحماية، مؤكدا أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها خلال الأيام والأسابيع المقبلة للمساعدة فى إخراجهم من أفغانستان. يشار إلى أن رحلات الإجلاء الفرنسية، التى استمرت من 17 وحتى 27 من شهر أغسطس الجارى، تمكنت من إجلاء نحو 2.600 أفغانى معرضين للخطر، من بينهم 110 موظفين سابقين لدى الجيش الفرنسى وأسرهم، وكانت فرنسا قد سحبت جنودها من أفغانستان نهاية عام 2014.

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