جدة - نرمين السيد - ودعا وزير الصحة التونسى، مواطنى بلاده - بحسب بيان للوزارة أصدرته اليوم - إلى مواصلة الإقبال على تلقى التلقيح والالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس، قائلا: " لا نستطيع تجاوز الوباء سوى بالتلاقيح".
وشدد مرابط على أهمية مواصلة احترام البروتوكولات الصحية واحترام التباعد الاجتماعى مع أهمية ارتداء الكمامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة التونسى: لن نتجاوز وباء كورونا سوى بعمليات التلقيح ضده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.