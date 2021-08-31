دوت الخليج -

طيران العدوان يشن 25 غارة على محافظة مأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم 25 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. طيران العدوان يشن 25 غارة على محافظة مأربشن طيران العدوان السعودي اليوم 25 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بـ17 غارة مديريتي مجزر وصرواح وشن غارتين على مديرية مدغل.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية رحبة وغارتين على مديرية جبل مراد. وحسب وكالة الانبا اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار طيران العدوان في استهداف القرى والمناطق المأهولة بالسكان بالمحافظة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 25 غارة على محافظة مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.