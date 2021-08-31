أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة النقيب سلطان هادي

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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة النقيب سلطان هادي

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة النقيب سلطان سعد علي هادي احد ضباط الدفاع الجوي ، الذي انتقل الى جوار ربه وهو في ريعان شبابه، بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والدفاع عن سيادته وإستقلاله. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة النقيب سلطان هاديبعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة النقيب سلطان سعد علي هادي احد ضباط الدفاع الجوي ، الذي انتقل الى جوار ربه وهو في ريعان شبابه، بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والدفاع عن سيادته وإستقلاله. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ /سعد علي هادي، وكافة افراد اسرته بمخلاف الكميم بمديرية الحداء محافظة ذمار، والى الاستاذ/ حسين سعد علي هادي عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة ٢٠٠ مديرية الحداء، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون".



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