نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021 الدور الأول

نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2021 الدور الاول يُعد في وقتنا الحالي هو الموضوع البحثي الأهم في جميع مدن ومحافظات العراق حيث أن هناك الكثير من الأنباء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة عن أن نتائج الثالث متوسط سوف تظهر خلال ساعات جاءت هذه الأنباء بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن الجهود المكثفة التي تتم داخل أروقة الوزارة.

من أجل أن تنتهي عملية التصحيح لامتحانات الثالث متوسط في أقرب وقت ممكن كذلك الانتهاء من عمليات الفرز والجمع نتائج الثالث متوسط من أجل تجهيز كشوف النتائج وأوضحت أيضٌا خلال بيان خاص أن هناك الكثير من الجهود المكثفة التي تتم من أجل مراعاة الحالة الخاصة بالطلبة في امتحان الثالث متوسط في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2021

ظهرت على الساحة العديد من الشائعات التي دارت حول موعد ظهور النتائج ولكن نظرًا للظروف الحالية التي تعيشها البلاد في ظل التدابير الاحترازية تأجل ظهور النتيجة عدة مرات نظرًا للعديد من عمليات التعديل والتدقيق ورغبة في التأكد من دِقَّة نتائج الثالث متوسط ومراعاة لظروف التي عاش بها الطلبة والطالبات في فترة الامتحانات هذا وقد أكدت الوزارة أن النتيجة سوف تظهر للنور خلال أيام قليلة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق وسوف يتم بعدها مباشرة تعبئة كشوف النتائج وبعدها سوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة.

ادخل على الرابط الرسمي وزارة التربية العراقية .

. سجل الدخول على الموقع عن طريق اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس الخاص به.

اختر المحافظة التابعة لها إدارتك التعليمية.

اضغط على أيقونة إظهار النتائج.

سوف تظهر أمامك على الشاشة.

الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2021

خطوات استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021

أعلن السيد / حسين صبري رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية العراقية عن أن نتائج الصف الثالث متوسط الطلاب سوف تظهر خلال ساعات قليلة من الآن وأكد في خطابه أن النتائج هذا العام قد وصلت لمعدل أكبر بدرجة كبيرة من العامين السابقين وهو ما يعد أخبار جيدة بدرجة كبيرة بالإضافة إلى هذا فقد تم إعلان اسم الطالب أحمد هندي الذي حصل على الدرجات كاملة في جميع مواد الصف الثالث متوسط الدور الأول مما يجعله الطالب الأكثر تميزًا لحصوله على نسبة 100% في الامتحانات.

تحديث:

ظهرت بالفعل نتيجة الصف الثالث متوسط العراق 2021 الدور الأول في محافظات البصرة، بابل، النجف، كربلاء، السليمانية، أربيل، كركوك، ميسان، ديالي، صلاح الدين، الأنبار، قاسية، هذا ويشهد موقع التربية العراقية ضغطًا شديدًا للغاية في هذه اللحظات ومن جانبنا نرجو النجاح والتفوق لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات.

يمكن أن تقوم عزيزي الزائر بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به وسوف نبحث عن النتيجة ونقدمها لكم مراعاة للضغط الشديد على موقع الوزارة من أجل التعرف على نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول.