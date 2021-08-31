كوريا الجنوبية تسعى لزيادة ميزانية دفاعها بنسبة 4.5% 

قال مسؤولون بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع طلبت زيادة 4.5% في ميزانيتها للعام المقبل، مع التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية للجيش.

وقالت الوزارة إنها طلبت ميزانية دفاعية قدرها 55.23 ترليون وون (42.4 مليار دولار) لعام 2022 ارتفاعا من 52.84 ترليون وون العام الجاري. ومن المقرر عرض الاقتراح على الجمعية الوطنية الجمعة المقبلة للموافقة عليه.

وإجماليا خصصت الوزارة 17.34 تريليون وون لشراء الأسلحة ومشاريع أخرى لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بزيادة 2% عن العام الجاري. كما تم تخصيص 37.9 ترليون وون أخرى للقوات العسكرية، وهو ما يمثل نموا بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

وقال مسؤول في الوزارة: "لقد عكسنا مطالب تعزيز القدرات المضادة للتهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل كأولوية قصوى، وركزنا على تحسين الظروف المعيشية لأفراد الخدمة، وكذلك على توسيع ميزانية البحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لصناعة الدفاع"

بحسب الوزارة، سيتم تخصيص 13.7 مليار وون لشراء أصول مثل أقمار المراقبة وأنظمة رادار الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية، وكذلك لتحديث صواريخ باتريوت وفرقاطات أولسان التي يبلغ وزنها 3500 طن. وسوف تنفق الوزارة أيضا 7.2 مليارات وون لخطتها لبناء حاملة طائرات خفيفة بحلول عام 2033. وتشمل بنود الميزانية الأخرى 454 مليار وون لتطوير مقاتلة KF-21، و421 مليار وون لمشروع الغواصة من الجيل التالي بوزن 3000 طن، و11.2 مليار وون لتطوير الأقمار الصناعية فائقة الصغر، و18.9 مليار وون لنظام اعتراض مضاد للمدفعية.

وقالت الوزارة إن ميزانية شراء طائرات F-35A تراجعت إلى ملياري وون من 1.2 تريليون وون هذا العام مع إتمام المدفوعات الرئيسية. بدأت كوريا الجنوبية في جلب مقاتلات الشبح المتقدمة من عام 2019 لتعزيز قدرات الدفاع الجوي بموجب خطة لنشر 40 وحدة خلال العام الجاري.

وقد ظلت ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية في ارتفاع مستمر، من 20.8 ترليون وون في عام 2005 إلى 31.4 ترليون وون في عام 2011 و40.3 ترليون وون في عام 2017. وتجاوزت 50 ترليون وون للمرة الأولى في عام 2020.