بلينكن يحتفل بإطلاق اليوم العالمى لذوى الأصول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الخارجية الأمريكى، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "إطلاق الاحتفال العالمى لذوى الأصول الإفريقية يجعلنى أشعر بالفخر"، مضيفا: "يعكس هذا اليوم حجم المساهمات الاستثنائية للأمريكيين ذوى الأصول الإفريقية والأفارقة فى كل مكان حول العالم، ونجدد دعوتنا لإنهاء التمييز فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى الخارج".

وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة أنه تم إطلاق الاحتفال باليوم العالمى للمنحدرين من أصول إفريقية لأول مرة فى الـ 31 من أغسطس هذا العام، تقديرا لمساهمات الأفارقة عالميا.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز المساهمات الاستثنائية للأفارقة فى كل أنحاء العالم من خلال إطلاق اليوم العالمى لذوى الأصول الإفريقية.