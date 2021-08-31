فيديو.. طالبان تنظم جنازات وهمية للقوات الأمريكية وقوات الناتو

جدة - نرمين السيد - نظمت حركة "طالبان" جنازات وهمية للقوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو"، حيث خرج الآلاف فى شوارع المدن الكبرى للاحتفال بنهاية 20 عاما من الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان.





وبحسب "روسيا اليوم"، تم تداول فيديو يظهر حشودا تلوح بعلم "طالبان" وترفع توابيت مغطاة بأعلام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى شارة "الناتو" فى شوارع مدينة خوست.

أما فى قندهار، فخرج الآلاف وهم يلوحون بأعلام "طالبان" البيضاء احتفالا بـ"يوم الاستقلال"، وذلك بعد ساعات من خروج آخر جندى أمريكى من أفغانستان.

وشهدت العاصمة كابول ليلة الثلاثاء، مظاهر احتفالية، حيث أطلقت الألعاب النارية وطلقات نارية فى الهواء بعد لحظات من مغادرة آخر طائرة أمريكية.

وليلة الثلاثاء أعلن البنتاجون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولى وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

من جانبه قال الرئيس الأمريكى إن إنهاء المهمة العسكرية فى أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك.