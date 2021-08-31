مع عودة الدراسة.. طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

طريقة تسجيل الدخول لـ منصة مدرستي .. مع بدء العام الدراسي الجديد بالمملكة، حيث بدأ العام الدراسي الجديد، ويرغب جميع الطلاب في معرفة رابط وخطوات الدخول إلى منصة مدرستي، حيث أنها من أفضل المنصات الالكترونية التعليمية، التي تم إطلاقها في بداية انتشار فيروس كورونا، حتى يتم الاعتماد على الدراسة الالكترونية من خلال المنصات والقنوات التعليمية، ليتم الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، واليوم من خلال هذا المقال، نقدم لكم الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة مدرستي إلكترونيا بسهولة.

منصة مدرستي التعليمية

يهتم الآلاف من الطلاب بمعرفة طريقة الدخول الصحيحة إلى منصة مدرستي، وخاصة أنه تم العودة إلى الدراسة لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في يوم 29 من شهر أغسطس 2021، ومن الجدير بالذكر أن الدراسة لهذا العام سوف تكون على ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين دراسيين، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب وارتفاع مستواهم الدراسي، وأكدت وزارة التعليم أنه تم تنشيط منصة مدرستي، ليتمكن الطلاب من الدخول إليها ومتابعة الدروس التعليمية الخاصة بجميع المراحل الدراسية المختلفة بسهولة.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

تزامنا مع عودة الدراسة تشهد محركات البحث نسبة عالية من البحث عن خطوات الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية. حتى يتمكنوا من الحصول على الفيديوهات التعليمية، والاختبارات الإلكترونية التي تعمل على تقييم الطلاب. وإليكم في النقاط التالية رابط وخطوات الدخول إلى المنصة:

أولا يتم التوجه إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي المعتمدة من وزارة التعليم.

ثم النقر على تسجيل الدخول من تبويب حسابي.

والآن يتم إدخال اسم المستخدم وكلمه المرور.

وأخيرا يتم النقر على تسجيل.

ميزة منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية

تتميز المنصة بالعديد من الخدمات التعليمية التي تناسب جميع الطلاب، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ويتم من خلالها تقييم الطلاب، والتواصل المباشر بينهم وبين المعلمين، كما تم تفعيل نظام الدراسة عن بعد، وذلك حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة بجميع المراحل الدراسية خلال العام الدراسي، لذلك أصبحت من أفضل المنصات التعليمية التي يعتمد عليها الطلاب في فهم الدروس التعليمية.