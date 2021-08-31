الرئيس الفلسطينى يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن "عباس"، أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمواجهة استمرار تفشى فيروس كورونا.
وبحسب "روسيا اليوم"، بدأت فلسطين فى فرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020، مع بدء تفشى فيروس كورونا فى أراضى السلطة الفلسطينية ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بشكل شهرى.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء 5 وفيات و2.466 إصابة جديدة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرفع إجمالى المصابين إلى 371 ألفا و582، توفى منها 3.948 وتعافى 347 ألفا و103.
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