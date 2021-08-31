دوت الخليج :- نقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مصدر ان الاردن سيفرج عن رجل الاعمال الاسرائيلي يخيل شاييفي المسجون على خلفية تعرضه لعملية احتيال، والمصاب بكورونا .

وقالت الصحيفة إن الاردن قرر الافراج عن رجل الاعمال الاسرائيلي بكفالة تبلغ 800.000 دينار اردني، حوالي مليون دولار امريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة عبرية : الاردن يفرج عن رجل اعمال اسرائيلي بكفالة مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.