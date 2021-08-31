حساب المواطن أوضح عن صدور نتائج الأهلية للدورة الماضية، التي سوف يتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل، وهذا داعياً للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، ولذلك تم الايضاح على أن نتائج أهلية حساب المواطن يتم صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين، ولذلك في هذه الحالة لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بضوابط برنامج حساب المواطن للمستفيدين، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن ضمن التعديلات لكي يتم الالتزام الأفراد المستقلين بإضافة ما.

ضوابط حساب المواطن :

أكد برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة عن عدة ضوابط جديدة للمتقدمين الذين شملو الفرد المستقل المستفيد من برنامج حساب المواطن، حيث أن هذا لكي يتم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، ولذلك تم الإعلان على أن تضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمستفيدين، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم الحصول على الدعم المادي من قبل برنامج حساب المواطن.

يجب على المستفيد أن يبلغ من العمر 18 عاماً وأكثر. يلزم تقديم عقد إيجار موحد من منصة إيجار. تقديم صك ملكية السكن للمواطنين السعوديين. تقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم المادي:

ومن الجدير بالذكر أن لكي يثبت استقلالية المسكن لكل فرد مستفيد وتابع من حساب المواطن، حيث أن هذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين لكي ضمان استمرارية الحصول على الدعم المادي المخصص، ولذلك تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن.

حد أعلى للاستحقاق المادي :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن تعديل ضوابط حساب المواطن على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي وهذا لكي يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المتقدمين بمقدار متغير، حيث أن هذا ألا يتجاوز مخصص الدعم المادي المخصص في الدورة الأخيرة من برنامج حساب المواطن.