مصاريف الجامعات الخاصة 2021 مصروفات أبرز الجامعات الخاصة في مصر جميع الكليات

مصاريف الجامعات الخاصة 2021، بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، تزايد البحث عن مصاريف الجامعات الخاصة 2021، حيث أنها قد اختلفت من جامعة لأخرى، ونستعرض لكم في هذا المقال تلك للمصاريف للجامعات المختلفة، تابعوا معنا.

مصاريف الجامعات الخاصة 2021

لا يزال البحث مستمر عن مصاريف الجامعات الخاصة 2021، حيث قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن تنسيق القبول بهذه الجامعات ليتسارع جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها في البحث عن المصاريف الخاصة بهذه الجامعات والتعرف على مصاريف كل كلية بها، وإليكم هذه المصروفات.

مصاريف الجامعة المصرية الروسية

نستعرض لكم مصاريف الجامعات الخاصة 2021، ونبدأ بالجامعة المصرية الروسية والتي قد بلغت مصاريفها كالتالي ..

بلغت مصاريف كلية طب الأسنان نحو 52000 جنيه.

بينما وصلت مصاريف كلية الصيدلة لهذا العام بالجامعة إلى 42000 جنيه.

أما مصروفات كلية الهندسة قد وصلت إلى 32000 جنيه.

بلغت مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة هذا العام نحو 50000 جنيه.

أما مصاريف كلية طب الأسنان قد وصلت هذا العام إلى 66000 جنيه.

وقد بلغت مصاريف كلية الهندسة نحو 40000 جنيه.

أما مصاريف كلية إدارة الأعمال قد وصلت إلى 30000 جنيه.

بلغت مصاريف كلية الإعلام إنجليزي نحو 33000 جنيه.

أما مصروفات كلية الإعلام شعبة عربي بلغت نحو 30000 جنيه.

وقد وصلت مصروفات كلية علوم الحاسب أيضا إلى 30000 جنيه.

بلغت مصاريف كلية طب والجراحة نحو 125000 جنيه.

أما مصاريف كلية الأسنان قد وصلت إلى 100000 جنيه.

بينما قد بلغت مصاريف كلية الصيدلة نحو 95000 جنيه.

أما مصاريف كلية علاج طبيعي قد وصلت إلى 70000 جنيه.

وقد بلغت مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية نحو 40000 جنيه.

أما مصاريف كلية التمريض قد وصلت إلى 25000 جنيه.

وقد بلغت مصاريف كلية الهندسة نحو 60000 جنيه.

أما مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب قد وصلت هذا العام إلى 35000 جنيه.

وقد بلغت مصاريف كلية الفنون التطبيقية نحو 40000 جنيه.

أما مصاريف كلية الاقتصاد قد بلغت 40000 جنيه.

وقد بلغت مصاريف كلية لغات وترجمة 30000 جنيه.

أما مصاريف كلية الإعلام قد وصلت إلى 35000 جنيه.

بلغت مصاريف كلية الهندسة نحو 62000 جنيه.

وصلت مصاريف كلية إدارة الأعمال إلى 60000 جنيه.

بلغت مصاريف كلية علوم الحاسب الآلي 75000 جنيه.

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