منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب وتفاصيل بداية العام الدراسي الجديد 1443

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، من أكثر ما يشغل بال ملايين الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية هو منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، حيث ان جميع الطلاب قد بدأوا في التسجيل من خلال منصة مدرستي لبدء عملية التعلم عن بُعد، حيث ان جميع طلاب مرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية من المقرر ان يكون العام الدراسي 2021/2022 إلكترونيًا، أما عن طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من المقرر أن يحضروا في المدارس، حسب آخر تصريحات قد تم الإعلان عنها من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية، وقد جاء هذا واحدًا من الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب بداية انتشار تحور فيروس كورونا “دلتا بلاس” والذي يصيب الأطفال أقل من 10 سنوات.منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب
لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية عن الرابط المحدث الخاص منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، ومن أجل ضمان سلامة الطلاب والمعلمين خططت وزارة التربية والتعليم أن تستخدم منصة مدرستي لجميع الطلاب اقل من 12 عام خوفًا عليهم من انتشار فيروس كورونا بينهم، على أن يحضر جميع الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية في المدارس بصفة يومية مع تفعيل الحضور في المدارس لجميع الطلاب، والجدير بالذكر أن اليوم الدراسي على منصة مدرستي من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر صباحًا، مع أخذ استراحة حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.خطوات الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب
يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، حيث قد جاءت تلك الخطوات كالاتي:
- ادخل إلى منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب من خلال الرابط المُحدث.
- قم بتسجيل الدخول داخل الموقع، عن طريق إضافة كلمة السر واسم المستخدم في الخانات المخصصة له.
- قم بملئ البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المتواجدة امامك، مثل اسم الطالب، والصف الدراسي، والمدرسة، وغيرها من البيانات التي يتم طلبها.
- بعد الانتهاء من تلك البيانات اضغط على تسجيل، وسيصدر لك كود على رقم الهاتف قم بإدخاله لربط الحساب الخاص بالطالب برقم هاتف ولي الأمر.
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منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، من أكثر ما يشغل بال ملايين الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية هو منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، حيث ان جميع الطلاب قد بدأوا في التسجيل من خلال منصة مدرستي لبدء عملية التعلم عن بُعد، حيث ان جميع طلاب مرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية من المقرر ان يكون العام الدراسي 2021/2022 إلكترونيًا، أما عن طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من المقرر أن يحضروا في المدارس، حسب آخر تصريحات قد تم الإعلان عنها من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية، وقد جاء هذا واحدًا من الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب بداية انتشار تحور فيروس كورونا “دلتا بلاس” والذي يصيب الأطفال أقل من 10 سنوات.منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب
لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية عن الرابط المحدث الخاص منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، ومن أجل ضمان سلامة الطلاب والمعلمين خططت وزارة التربية والتعليم أن تستخدم منصة مدرستي لجميع الطلاب اقل من 12 عام خوفًا عليهم من انتشار فيروس كورونا بينهم، على أن يحضر جميع الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية في المدارس بصفة يومية مع تفعيل الحضور في المدارس لجميع الطلاب، والجدير بالذكر أن اليوم الدراسي على منصة مدرستي من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر صباحًا، مع أخذ استراحة حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.خطوات الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب
يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب، حيث قد جاءت تلك الخطوات كالاتي:
- ادخل إلى منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب من خلال الرابط المُحدث.
- قم بتسجيل الدخول داخل الموقع، عن طريق إضافة كلمة السر واسم المستخدم في الخانات المخصصة له.
- قم بملئ البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المتواجدة امامك، مثل اسم الطالب، والصف الدراسي، والمدرسة، وغيرها من البيانات التي يتم طلبها.
- بعد الانتهاء من تلك البيانات اضغط على تسجيل، وسيصدر لك كود على رقم الهاتف قم بإدخاله لربط الحساب الخاص بالطالب برقم هاتف ولي الأمر.
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