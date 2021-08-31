«فيديو»- قائد حرس أسامة بن لادن فى أفغانستان.. 10 معلومات عن أمين الحق

جدة - نرمين السيد - وكان محمد أمين الحق مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة تواجد الأخير فى منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008 ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

وأظهرت صور عودة الإرهابى إلى مسقط رأسه فى نانجرهار شرقى أفغانستان وجود حراسة مكثفة حيث ظهرت سيارات مصفحة مثبت عليها أجهزة تشويش وبرفقتها سيارات نقل تحمل مقاتلين مدججين بالسلاح.

وبحسب موقع الانتربول الرسمى، ولد الحق عام 1960 فى ننجرهار واسم عائلته هو سام خان، يبلغ حاليًا من العمر 61 عامًا.

كان أمين الحق مساعدًا وثيقًا لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذى قتلته القوات الأمريكية فى أبوت آباد الباكستانية عام 2011، فكان المسؤول الأمنى ​​لأسامة بن لادن فى تورا بورا وأصبح قريبًا منه فى الثمانينيات.

ووصفته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأنه طبيب مدرب فى تخصص المسالك البولية، كما أنه كان المنسق الأمنى ​​للحرس الأسود، وحدة النخبة المسؤولة عن حماية بن لادن، كما تمت الإشارة إليه على أنه الحارس الشخصى لابن لادن.

وجمدت إدارة بوش أصول "الحق" بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001، وكان من بين 39 فردًا ومنظمة يشتبه فى صلتهم بالإرهاب، كما واجه عقوبات من الأمم المتحدة لمشاركته فى تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو الإعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة لدعم أسامة بن لادن والقاعدة وكذلك توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة لدعم الإرهاب.

يُزعم أن "الحق" ساعد بن لادن على الهروب من عملية أناكوندا التى قادتها الولايات المتحدة فى عام 2002، بنقله من تورا بورا فى شرق أفغانستان إلى وزيرستان فى مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية.

ويعد مجمع كهوف تورا بورا، فى أعالى الجبال المكان الذى يتحصن فيه كبار قادة القاعدة فى ذلك الوقت، وكانت عملية أناكوندا، التى استمرت من 2 إلى 18 مارس 2002، تهدف إلى تدمير أو القبض على قوات القاعدة وطالبان فى هذه المواقع الجبلية الواقعة فى وادى شاه-كوت وجبال أرما بالقرب من زورمات فى أفغانستان.

ووفقًا لتقرير نشر عام 2011 فى صحيفة "التلجراف" البريطانية، أنه جزءًا من الوفد الأفغانى الذى سافر إلى السودان فى عام 1996 لإحضار بن لادن إلى أفغانستان.

وفى عام 2008، ألقى القبض على الحق، الذى كان عمره 48 عامًا فى ذلك الوقت، فى لاهور خلال عملية خاصة نفذتها المخابرات الباكستانية ووكالات إنفاذ القانون، فى ذلك الوقت، وكان ثانى أكبر ناشط فى القاعدة تعتقله السلطات الباكستانية بعد محمد رحيم، الذى يُزعم أنه عمل سائق بن لادن فى أفغانستان، وتم احتجازه فى سجن بمدينة بيشاور شمال غربى باكستان، وفى عام 2011، أطلقت باكستان سراحه بشكل مثير للجدل، بحجة عدم كفاية الأدلة.

وعودة قيادات تنظيم القاعدة إلى أفغانستان مرة أخرى تثير المخاوف والتساؤلات حول تكرار سيطرتها على طالبان وأن تكون جزء من الحكم فى أفغانستان لتصدير الإرهاب إلى كل أنحاء العالم.