الكويت تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودى بطائرتين مسيرتين

جدة - نرمين السيد - أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثى تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مطار أبها الدولى بطائرتين مسيرتين.





وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولى والإنسانى ويتطلب تحرك المجتمع الدولى السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.