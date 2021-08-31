أحصل على 30.000 ريال بدون كفيل وبدون شرط الجهات المعتمدة بشكل فوري

لا شك أن خدمة الحصول على تمويل فوري التي تقدمها الكثير من شركات التمويل والبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية أصبحت من الأشياء الضرورية بالنسبة للعديد من الأفراد، خاصةً إذا كان العميل بحاجة إلى الحصول على تمويل شخصي بشكل سريع ودون إجراءات تعقيدية أو تعجيزية، وهو ما وفرته العديد من الحلول التمويلية المختلفة لدى بعض الجهات المقدمة للخدمة، ويمكن للعميل الآن الحصول على تمويل في وقت قياسي قليل وبشروط ميسرة، على عكس بعض الشركات والبنوك التي تقدم نفس الخدمة، ولكن تظل الشروط والمتطلبات هي العائق الوحيد أمام العديد من العملاء، لذلك يمكن لك عزيزي العميل الاستفادة بخدمة الخصول على تمويل بشكل شخصي وفي أقل وقت ممكن، وأيضاً بشكل فوري، ولكن قبل أن تتمكن من ذلك يجب أن يكون هناك بعض الشروط والمتطلبات، إلا أن هذه الشروط بسيطة للغاية ويمكن إنجازها في ساعات معدودة.

مصطلح التمويل الأصغر انطلق بشكل كبير خلال فترة ليست بكبيرة، وهو عبارة عن منتج تمويلي يتيح لك الحصول على مبلغ من المال، علماً أن المبلغ قليل نسبياً ولكنه بالنسبة للعديد من الفئات المختلفة في الشعب السعودي إلا أنه يعتبر حلم ويسهل تحقيقه، عكس المتطلبات الأخرى التي قد تعيق الحصول على التمويل، وهنا تطرح شركة اليسر للإجارة والتمويل إمكانية الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 30.000 ريال سعودي، وتسديد المبلغ على أفساط ميسرة، قبل الدخول في تفاصيل المنتج، سنتعرف سوياً على مميزات الحصول على التمويل الأصغر من شركة اليسر.

يمكن للعميل الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

التمويل الأصغر لا يشترط وجود كفيل.

تمويل بدون رسوم إدارية.

تمويل بدون أجر وكالة.

تمويل بدون شرط الحصول عليه للعاملين لدى الجهات المعتمدة.

سداد الفسط الأول بعد مرور شهرين من الحصول على التمويل.

يمكن سداد المبلغ على فترة سداد تصل إلى 36 شهر.

يستفيد من المنتج كل من المواطنين السعوديين، والمقيمين بدايةً من عمر 22 وحتى عمر 60 عاماً.

يجب أن يبدأ راتب العميل الشهري من 5000 ريال سعودي.

يجب ألا تقل خدمة العميل لدى جهة العمل عن 3 أشهر.

أما على صعيد الأوراق والمستندات المطلوبة، فيمكن توفيرها في وقت قياسي قصير، كما سبق وتم الإشارة على عكس متطلبات وشروط شركات التمويل والبنوك الأخرى، حيث يحتاج المنتج صورة من الهوية الوطنية للمواطنين، وصورة من هوية مقيم للمقيمين داخل المملكة، تعريف بالراتب، وبالنسبة لموظفي المنشآت الخاصة يجب أن يكون التعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، وأخيراً العنوان الوطني للعميل.

حتى هذه اللحظة لم يتوفر خدمة التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر من شركة اليسر، ولهذا يجب أن يقوم العميل بالتوجه إلى أي من فروع شركة اليسر للإجارة والتمويل، ولكن قامت الشركة بوضع كافة التفاصيل التي يرغب العميل في معرفتها من خلال رابط التمويل الأصغر من شركة اليسر، كما وفرت أيضاً الشركة أمثلة حسابية حتى يقوم العميل بحساب قيمة المبلغ الذي يريد اقتراضه، وأوضحت من خلال مبلغ التمويل، ومدة الاستحقاق، ومعدل النسبة السنوي، وأخيراً مبلغ القسط الشهري الذي سيقوم العميل بسداده بشكل شهري، علماً أن القسط الأول يكون بعد شهرين من تاريخ الحصول على التمويل.