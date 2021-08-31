نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021 الدور الأول بصرة – ذي قار – بابل

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في دولة العراق نتائج الثالث متوسط 2021 العراق، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أشارة إلى ان هناك جهود كبيره قد بزلت من مراكز الفحص للدراسه المتوسطة من اجل اكتمال عملية تصحيح نتائج الصف الثالث المتوسط العراق، وقد وضحت الوزارة ان عملية التصحيح تتم تحت رعاية دقيقه للغايه للمحافظه إلى جهود الطلاب، وكانت هناك عدد من الأسئلة التي وجهت للوزارة من اجل عدم ظهور نتائج العراق الصف الثالث في موعد سابق.

نتائج العراق كان حولها عدد كبير من الإشاعات بخصوص موعد ظهور النتائج وقد تم رد وزارة التربية والتعليم العراقية على هذه الإشاعات في بيان صدر من المكتب الإعلامي للوزارة، وكان البيان قد وضح ان هناك جهه مسؤولة عن تحديد موعد إعلان نتائج الصف الثالث العراق 2021 وهى اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامه للتقويم والامتحانات، وقد رجحت ان موعد ظهور النتيجة سوف تكون في خلال أيام قليله عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة، واليوم قد تم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي.

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021

رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامه والوكيل الفني لوزارة التربية والتعليم العراقية الأستاذ حسين صبري اعلن منذ حوالى ساعات قليله عن ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2021، وقد تم الإعلان عن الطالب احمد هندي سلمان بخصوله على اعلي معدل للنجاح بدرجة 100% ثانويه المتميزين، واليكم رابط إعلان نتائج متوسط العراق 2021.

أولا يجب الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية.

بعدها تقوم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم اختيار المحافظة.

ثم الضغط على أظهار النتيجة.

طريقة استعلام نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2021 من خلال ترك تعليق اسفل الموقع به الاسم ورقم الجلوس، وبعدها سوف نسعى لمعرفة النتيجة الخاص بكم بسبب مشكله في موقع الوزارة بسبب الحمل الزائد عليه.