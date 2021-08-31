زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر فى مديرية حالات الطوارئ الإقليمية فى نوفوسيبيرسك، "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة على بعد 2.5 كيلومتر شمال غرب قرية أوست كيم"، مضيفا أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 18 كيلومترا.

وأكد المصدر، أنه لم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.