حان موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط في دولة العراق، لذلك يبحث العديد عن رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق، ويتمكن الطالب الحصول على نتيجته من خلال اسمه ورقم الجلوس الخاص به من على موقع وزارة التربية العراقية، ولا يوجد طالب في أي محافظة لا يستطيع معرفة نتيجته لأن الوزارة أتاحت الاستعلام لجميع طلاب المحافظات، هذا ما جاء في البيان الإعلامي الخاص بوزارة التربية في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، هذا الإعلان الذي كان يحتوي على خبر أن كل طالب في مرحلة الصف الثالث يتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة به من خلال اسمه ورقم الجلوس.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2021

قامت وزارة التربية العراقية بتقديم إعلان رسمي ينص على ظهور رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق، حيث أن يستطيع كلا من الطالب وولي الأمر أن يحصل على نتيجة الصف الثالث لعام 2021 عن طريق إدخال رقم الجلوس واسم الطالب بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة بشرط أن يكون الموقع الرسمي، حيث أن الوزارة قامت برفع النتائج من خلال موقع google drive حتى تكون متاحة لجميع الطلاب، والنظام التي تظهر به النتائج هو أن كل محافظة لها نتائجها الخاصة، وذلك يؤدي إلى تيسير عملية البحث عن النتائج.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العرق

عندما تم الإعلان عن ظهور الرابط الخاص بنتائج الصف الثالث، أصبح هناك عدد من الخطوات التي لابد أن يتبعها الطالب أو ولي الأمر من أجل الحصول على النتيجة، تلك الخطوات هي التالي:

قم أولا بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ستجد هذا الرابط الخاص بإعلان النتائج قم بالضغط عليه.

اختر القسم الخاص بنتائج الامتحانات.

اضغط على النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط لعام 2021.

سيظهر لك العديد من ملفات المحافظات، قم بتحميل الملف المتعلق بمحافظتك فقط.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بعرض النتائج.

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن نسبة نجاح الطلاب في هذا العام كانت عالية جدا مثلها مثل السنوات السابقة، وهذا مؤشر على حسن وجودة التعليم في العراق.