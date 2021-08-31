روسيا: الوضع فى أفغانستان حرج.. والمواطنين يحاولون الهروب

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إن "الوضع فى كابول حرج والناس يحاولون الهروب من هناك حتى ولو كلف ذلك حياتهم".
وأعرب الوزير عن شكره للطيارين وأعضاء الفرق الطبية على سرعة ودقة أدائهم لواجباتهم المهنية فى ظروف صعبة.
يذكر أن السفير الروسى لدى كابول، دميترى جيرنوف، كشف الجمعة الماضية أن أكثر من 170 شخصا توجهوا إلى السفارة الروسية بطلبات لإجلائهم من أفغانستان.
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