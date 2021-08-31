طالبان تعلن الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحركة الأفغانية، سهيل شاهين "المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن الحكومة قريبا"، مضيفا أن "المحادثات جارية مع الحراك المعارض فى ولاية بنجشير وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم". وتابع "موضوع بنجشير قيد البحث الآن، وصلتنا بعض التقارير اليوم، ونأمل ألا تكون هناك حرب، إن شاء الله، سيتم حل القضية عن طريق التفاهم".

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