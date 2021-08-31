نتائج الثالث متوسط العراق 2021 برقم الجلوس

ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط العراق 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن انه تم اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير الدكتور على حميد الدليمي، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب من قبل الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور بسبب تأخر عملية إعلان النتيجة، حيث أن الامتحانات قد انتهت فعلياً منذ ما يقرب من أسبوعين وقد أدي الطلبة والطالبات الامتحانات في 4 مواد فقط وكان يمكن للسادة المعلمين من نهو أعمال التصحيح والمراجعة في ايام قليلة، غير أن وزارة التربية أرجعت السبب في تأخر نتائج الثالث متوسط 2021 إلى تأخر لجان التصحيح.

كيف تحصل على نتائج الثالث متوسط 2021 برقم الجلوس:-

حددت وزارة التربية في العراق رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021، حيث يمكن للطلبة والطالبات في العراق معرفة النتيجة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع وزارة التربية العراق.

الضغط على خيار نتائج الثالث متوسط.

القيام بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض.

كما يمكن للطلبة والطالبات في دولة العراق معرفة نتائج الثالث متوسط من خلال القيام بترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نعمل جاهدين لعرض النتيجة، خاصة مع توقف موقع الوزارة بسبب كثرة عملية البحث على النتيجة من قبل ابناؤنا الطلبة والطالبات في كافة ربوع المحافظات العراقية.

وتسعي وزارة التربية في العراق جاهدة على تطوير العملية التعليمية هناك، وأن يكون العام الدراسي المقبل عام حضوري، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد بين الطلاب والسادة المعلمين والهيئة الادارية بالمدارس، حيث سوف يتم التوسع في تطعيم كافة العاملين في المدارس من معلمين وهيئة إدارية وأيضاً الطلاب.

حيث تسببت تلك الجائحة في ابتعاد الطلبة والطالبات عن المدارس لفترة تقارب العامين وهي فترة كبيرة، ولهذا فإنه سوف يتم التشدد في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير صحية.

وبعد أن انتهي السيد الوزير الاستاذ على حميد الدليمي من اعتماد النتيجة هنأ سيادته كافة الطلبة والطالبات الناجحين في الثالث متوسط وطالبهم بالمزيد في الاجتهاد في طلب العلم والمعرفة لأنها السبيل الوحيد لبناء دولة العراق.