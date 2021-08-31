شروط قرض العمل الحر من التنمية الاجتماعية 1443و طريقة التقديم

شروط قرض العمل الحر من التنمية الاجتماعية، هناك بعض المعايير التي يتم من خلالها، قبول طلب التمويل المقدم من قبل المواطن السعودي، وفي حال التوافق مع الشروط التي تم الإعلان عنها، من قبل موقع التنمية الاجتماعية، ويعتبر قرض العمل الحر من التنمية الاجتماعية، أحد أشكال التمويل البنكي دون فائدة، الذي يتم توجيها للقادرين على العمل في السعودية، سواء كانوا موظفين ويرغبون في زيادة دخلهم المالي، أم يعانون من البطالة في الوقت الحالي، ويرغبون في إنشاء مشاريعهم الخاصة، وفي حال التوافق مع شروط القرض الحر من التنمية الاجتماعية، ويمكن التقديم للحصول على القرض من خلال الإجراءات الخاصة بالبنك، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة.

شروط قرض العمل الحر من التنمية الاجتماعية السعودي

وضع بنك التنمية الاجتماعية، عدداً من الشروط التي يجب توافرها في مقدمي الطلب، للحصول على قرض العمل الحر، والتي تتمثل في التالي:

يُشترط أن يكون مقدم الطلب مواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ثم أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عام. يجب أن يحصل مقدم الطلب على وثيقة العمل الحر، حتى يُثبت إجادته للحرفة أو المهنة أو المشروع الذي يود إنشاءه. لا يجوز أن يكون مقدم الطلب قد حصل على قرض سابق من بنك التنمية الاجتماعية، وفي حالة الحصول على قرض سابق، يجب أن يكون قد أتم سداد جميع الأقساط السابقة. ثم أن لا يتجاوز الدخل المالي الشهري لـ مقدم طلب، الحصول على تمويل العمل الحر عن 14 ألف ريال سعودي. يشترط أن لا يتعدى نسب التعثر في الفحص الائتماني عن 30 ألف ريال سعودي. يلزم أن يكون الحد الأقصى لسداد قرض العمل الحر، 40 شهر أو 60 شهر في حالة قرض العمل الحر العيني. الالتزام بسداد رسوم قرض العمل الحر في المواعيد المقررة. بحيث يتم سداد القرض في فترة أقصاها خمسة سنوات دون وضع فوائد مالية.

طريقة التقديم علي قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 1443

هناك مجموعة من الإجراءات، الواجب القيام بها للحصول على قرض، العمل الحر المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بما يلي:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية والخاصة بقرض العمل الحر. ثم بعد قم بتسجيل الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية، عبر إضافة البيانات المطلوبة في بوابة النفاذ الوطني. قم بالمراجعة من قبل البنك ومن ثم تحديد مدى أحقية المستفيد في القرض. اطبع المستندات واضف كافة البيانات المطلوبة بها، ومن ثم بعدها تحديد موعد البريد. ثم إرسال المستندات والنماذج المطبوعة عن طريق البريد. وأخيرا سوف يتم صرف مبلغ التمويل، إلى المستفيد من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

رابط دخول حسابي التنمية الاجتماعية

تعتبر عملية الدخول إلى الحساب الخاص في بنك التنمية الاجتماعية، ضمن الخدمات المميزة التي تتوفر من قبل البنك، حيث يمكن لهم الدخول مباشرة عبر الرابط الرسمي، ومن ثم الضغط الدخول إلى أيقونة الدخول للمقترضين، وبذلك يمكن الاستفادة من خدمات البنك المتوفرة بكل سهولة.