باكستان: نتوقع تشكيل حكومة أفغانية توافقية خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، قال قريشى، فى مؤتمر صحفى فى إسلام أباد: "نتوقع تشكيل حكومة توافقية فى أفغانستان خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد سيطرة طالبان على البلاد قبل أسبوعين خلال الشهر الجارى".

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابول الدولى، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أمريكية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب فى تاريخ الولايات المتحدة.