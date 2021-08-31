كيف اسوي عقد ايجار الكتروني في السعودية 2022 يعتبر من الخدمات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية يحصل الأفراد من المواطنين والمقيمين على عقد الإيجار الإلكتروني المعتمد من الطرفين، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على شروط العقد وكيفية الحصول عليه.عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية
يعتبر من المستندات الإلكترونية المعتمدة الرسمية التي تصدر من الجهات المختصة، ويتم توثيق هذا العقد من خلال البوابة الإلكترونية الحكومية التابعة إلى وزارة الإسكان.
ويتضمن العقد جميع البنود الموجودة بين الطرفين، وكافة البيانات التي تخص المسكن وهوية المؤجر والمستأجر.كيف اسوي عقد ايجار الكتروني في السعودية 2022
من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة يستطيع الأفراد أن يقوموا بعمل عقد إيجار الإلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى بوابة إيجار الإلكترونية من خلال الرابط المباشر لها.
- يتم تسجيل الدخول من خلال إضافة كلمة المرور واسم المستخدم.
- اضغط على عقد إيجار.
- يتم الضغط على أيقونة تسجيل عقد إيجار.
- جميع البيانات والمعلومات المطلوبة يتم كتابتها بالشكل الصحيح.
- يتأكد المستخدم من أن جميع المعلومات والبيانات التي قام بإدخالها صحيحة.
- يتم إضافة البيانات الخاصة بالعقار.
- العقار يتم تحديد قيمة الإيجار المخصص له.
- حدد طريقة السداد للرسوم جميع المرافق من الغاز والمياه والكهرباء.
- يتم التأكيد على البيانات التي تم كتابتها.
- اضغط على إرسال العقد للتوثيق.
- تصل الرسالة التي تؤكد أن العقد تم توثيقه.
هناك مجموعة من الخطوات يتم من خلالها تجديد عقد الإيجار، وأهمها:
- يدخل أحد الطرفين المستأجر أو المؤجر على حسابه الرسمي في منصة إيجار من خلال الرابط المباشر لها.
- يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة كلمة المرور واسم المستخدم في المكان المحدد لهم.
- اختيار خدمة الإيجارات المتاحة لإعادة الإبرام.
- قم بالضغط على العقد للتجديد.
- يضغط المستخدم فوق طلب التجديد.
- يتم إدخال جميع التفاصيل التي تخص العقد الذي يريد تجديده.
- العقد يتم إرساله إلى الطرف الآخر ليقبل عملية التجديد أو المصادقة عليه.
- عندما يقبل الطرف الآخر توثيق العقد يتم إدخال رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف المسجل في منصة أبشر.
- وهنا يكون قد تم الانتهاء من تجديد عقد الإيجار بالشكل الإلكتروني.
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كيف اسوي عقد ايجار الكتروني في السعودية 2022 يعتبر من الخدمات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية يحصل الأفراد من المواطنين والمقيمين على عقد الإيجار الإلكتروني المعتمد من الطرفين، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على شروط العقد وكيفية الحصول عليه.عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية
يعتبر من المستندات الإلكترونية المعتمدة الرسمية التي تصدر من الجهات المختصة، ويتم توثيق هذا العقد من خلال البوابة الإلكترونية الحكومية التابعة إلى وزارة الإسكان.
ويتضمن العقد جميع البنود الموجودة بين الطرفين، وكافة البيانات التي تخص المسكن وهوية المؤجر والمستأجر.كيف اسوي عقد ايجار الكتروني في السعودية 2022
من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة يستطيع الأفراد أن يقوموا بعمل عقد إيجار الإلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى بوابة إيجار الإلكترونية من خلال الرابط المباشر لها.
- يتم تسجيل الدخول من خلال إضافة كلمة المرور واسم المستخدم.
- اضغط على عقد إيجار.
- يتم الضغط على أيقونة تسجيل عقد إيجار.
- جميع البيانات والمعلومات المطلوبة يتم كتابتها بالشكل الصحيح.
- يتأكد المستخدم من أن جميع المعلومات والبيانات التي قام بإدخالها صحيحة.
- يتم إضافة البيانات الخاصة بالعقار.
- العقار يتم تحديد قيمة الإيجار المخصص له.
- حدد طريقة السداد للرسوم جميع المرافق من الغاز والمياه والكهرباء.
- يتم التأكيد على البيانات التي تم كتابتها.
- اضغط على إرسال العقد للتوثيق.
- تصل الرسالة التي تؤكد أن العقد تم توثيقه.
هناك مجموعة من الخطوات يتم من خلالها تجديد عقد الإيجار، وأهمها:
- يدخل أحد الطرفين المستأجر أو المؤجر على حسابه الرسمي في منصة إيجار من خلال الرابط المباشر لها.
- يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة كلمة المرور واسم المستخدم في المكان المحدد لهم.
- اختيار خدمة الإيجارات المتاحة لإعادة الإبرام.
- قم بالضغط على العقد للتجديد.
- يضغط المستخدم فوق طلب التجديد.
- يتم إدخال جميع التفاصيل التي تخص العقد الذي يريد تجديده.
- العقد يتم إرساله إلى الطرف الآخر ليقبل عملية التجديد أو المصادقة عليه.
- عندما يقبل الطرف الآخر توثيق العقد يتم إدخال رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف المسجل في منصة أبشر.
- وهنا يكون قد تم الانتهاء من تجديد عقد الإيجار بالشكل الإلكتروني.
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