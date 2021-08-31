نائب الرئيس الأفغانى: طالبان مكروهة والشعب يريد الهروب منها

جدة - نرمين السيد - وأضاف صالح، أن "تصرفات الإدارة الأمريكية تسببت فى تضرر سمعتها وسلطتها ومكانتها فى العالم"، متهما فى الوقت ذاته الرئيس السابق للبلاد أشرف غنى الذى فر من البلاد بعد سيطرة طالبان على كابول، بـ"الخيانة".

وأشار صالح، إلى أنه "لا يزال هناك مخرج من هذا الوضع، ولهذا، يحتاج المجتمع الدولى إلى المطالبة بتسوية سياسية فى أفغانستان، وكذلك الاعتراف بالمقاومة الوطنية فى بنجشير ودعمها".