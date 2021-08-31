تطبيق "تلغرام" يكسر الحاجز المألوف.. ويدخل نادي المليار

وقال موقع "تك كرانش" إن التطبيق الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2013، قد تجاوز المليار مستخدم يوم الجمعة الماضي.

وكما هو الحال مع منافس التطبيق الرئيسي، واتساب، فإن الهند هي أكبر سوق لتلغرام. وتمثل الهند، ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، ما يقرب من 22 في المئة من عمليات التحميل.

في المركز الثاني والثالث، روسيا وإندونيسيا، اللتان تمثلان حوالي 10 و8 في المئة من جميع التثبيتات.

هذا وتسارعت عمليات تثبيت "تلغرام" في عام 2021، لتصل إلى حوالي 214.7 مليون عملية تثبيت خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 61 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع 133 مليونا في النصف الأول من عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن عدد عمليات التثبيت لا يعادل قاعدة المستخدمين النشطة للتطبيق. وكان لدى "Telegram" حوالي 500 مليون مستخدم نشط شهريا اعتبارا من أوائل هذا العام.