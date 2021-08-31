الاتحاد الأوروبى: الحوار مع طالبان لا يعنى الاعتراف بها

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مسألة مكافحة الإرهاب فى أفغانستان والمساعدات الإنسانية.





كما أكد بوريل، أن الحوار مع طالبان لا يعنى الاعتراف بها، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، كان قد أعلن فى وقت سابق، مقترحًا بإنشاء قوة تدخل دائمة بأفغانستان للتحرك فى حال الطوارئ، كما أفاد بتقديم مساعدات مالية للدول المجاورة لأفغانستان لاستضافة اللاجئين.

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