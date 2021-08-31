إسرائيل تستلم الطراد الحربى الرابع من ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الإسرائيلى، مساء أمس الإثنين، إن السفينة "Nitzachon"، ومعناها النصر بالعبرية، وصلت بعد رحلة استغرقت أسبوعين، بعدما تسلمتها البحرية الإسرائيلية فى كيل الألمانية فى نهاية يوليو الماضى.
وكانت تل أبيب طلبت أربع سفن من فئة "SAAAR 6" من شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية، حيث تسعى إسرائيل لشراء الزوارق الألمانية واستخدام سفن الدورية فى حماية منصات إنتاج الغاز فى البحر المتوسط، علاوة على تزويد الطرادات بأنظمة رادار وأسلحة.
ووفقًا لمعلومات سابقة أعلنتها وزارة الدفاع الألمانية، فقد مولت الحكومة الألمانية إسرائيل بنحو ثلث صفقة الطرادات، بقيمة 115 مليون يورو.
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