نتائج الثالث المتوسط 2021 في العراق موقع وزارة التربية العراقية وعبر نتائجنا iq results

نتائج الثالث المتوسط 2021 في العراق، والتي يمكنك الإستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية العراقية وعبر نتائجنا iq results، والتي تتيح فرصة تحصيل نتيجة كل طالب وطالبة عبر رابط الموقع الإلكتروني كبديل للمدرسة، ياتي ذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي بات خطر يهدد حياة البشر، ومن ثم سوف يتم إتاحة النتيجة خلال ساعات حسب آخر قرارات بشان إعلانها، ومن أبرز النقاط التي أشار اليها وزير التربية والتعليم في العراق أن نسب نجاح الطلاب هذا العام مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى ذلك أشار الوزير الي عدم وجود رسوب في مادة الرياضيات، والتي تخوف منها عدد كبير من الطلاب لصعوبة الإختبار بعض الشي.

نتائج الثالث المتوسط 2021 في العراق موقع وزارة التربية العراقية

يستمر بحث الممتحنين وكذلك أولياء أمورهم عن نتائج الثالث المتوسط 2021 في العراق، والتي تم الإنتهاء فعليا من تصحيح كافة دفاتر الطلاب في جميع المحافظات، ومن ثم لم يتبقي سوي توقيع وزير التربية علي إعلانها، وفي إطار اخر تم إعلان نسب نجاح متميزة ولاكنها لم تعلن بالنسبة المئوية، حيث إن الوزير أشار الي نسب منخفضة جدا للرسوب تكاد تكون معدودة، ويبعث ذلك الطمأنينة في القلوب، ويمكنكم متابعة موقعنا ثقفني الذي يتيح لكم رابط مباشر لموقع نتائجنا، والذي يوفر النتيجة بضيغة pdf، وكذلك سوف تتمكن باستخدام رقم المقعد و الاسم من الحصول علي نتيجتك عبر موقع وزارة التربية العراقية، كل ذلك يتم وفق آلية معينة نعرضها لكم الآن.

آلية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 في العراق

وفق آخر إجراءات قامت بها معظم دول العالم، وتحويل معظم الخدمات الي للصورة الإلكترونية نقدم لكم آلية استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2021، والتي يتم استخراجها بواحدة من الصور الاتية

من موقع وزارة التربية العراقية برقم المقعد والاسم.

عبر موقع نتائجنا وموقع السومرية نيوز بصيغة pdf.

خطوات استخراج نتيجة الثالث متوسط العراق 2021

من خلال ما أعلنت عنة بعض الجهات المختصة في وزارة التربية العراقية، فإن النتيجة اوشك علي الظهور، وعليكم إتباع الخطوات التالية للحصول عليها

حتي اللحظة الحالية لم يتم الإعلان عن نتائج الطلاب، وسوف نستمر في تغطية حصرية معكم لحظة بلحظة لعرض النتيجة فور ظهورها علي الموقع، علما بأن الطالب الحاصل علي معدل 45 درجة طالب ناجح وسوف ينتقل إلى المرحلة الثانية، وكذلك سوف تضيف وزارة التربية والتعليم العراقية 5 درجات لكل طالب، و نوضح لكم إن الطالب الذي يرسب في ثلاثة مواد لا تتاح لة فرصة الدور الثاني ويعيد العام بالكامل.

روابط الحصول علي نتائج الثالث متوسط العراق

تم رفع نتائج الثالث متوسط العراق، وانتهت فعليا أعمال رفع النتيجة في محافظة الرصافة2 ويستمر تحميل الموقع لباقي النتائج في غضون الساعات القليلة المقبلة، حيث تتابع عملية ظهور النتيجة محافظة تتتبع الاخري، ولا يتم رفعها في نفس اللحظة، ويمكنكم متابعة موقعنا خلال الساعات القليلة المقبلة وسوف نوضح اسم المحافظة التي تظهر بها النتيجة ليتحصل عليها الطالب برقم الجلوس.