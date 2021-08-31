العربى لحقوق الإنسان: قانون العدالة الإصلاحية للأطفال فى البحرين إنجاز كبير

واعتبر المرصد وفقا لبيان صحفى، أن تطبيق الأحكام يمثل انجازا كبيرا يتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، ويؤكد السجل الحقوقى المشرف لمملكة البحرين فى حماية حقوق الطفل ورعايته صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ونفسيًا فى مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدالة وقيم المواطنة الصالحة.
وأثنى مجلس أمناء المرصد العربى لحقوق الإنسان، على جهود مملكة البحرين المتواصلة سواء التشريعية أو المؤسسية التى تكفل رعاية الأطفال ومراعاة حقوقهم وتوفير الحماية لهم وفقا للمعايير الدولية المقررة فى هذا الشأن، مؤكدين أن هذا القانون يمثل خطوة متقدمة لتعزيز الريادة البحرينية إقليميًا ودوليًا فى احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة.
أضاف "المرصد العربى لحقوق الإنسان" أن هذا القانون يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة العربية والدولية فى الجوانب التشريعية والقضائية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم مستقبل الأمة فى ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة.
وأكد "المرصد العربى لحقوق الإنسان" أن مملكة البحرين، بهذا الإنجاز التشريعى الهام، تعزز من ريادتها العالمية فى هذا المجال، ويؤكد استحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل الدولية، وتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2020.
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